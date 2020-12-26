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السبت، 26-12-2020 04:01 م

أفضل 5 ألعاب على PlayStation 5 خلال عام 2020

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الوكيل الاخباري - أطلقت شركة "سوني" منصة ألعابها الأحدث بلاي ستيشن PlayStation 5، خلال الأسابيع الماضية، حيث يتمتع الإصدار الجديد من وحدة التحكم بالألعاب بكتبة كبيرة من الألعاب، إلى جانب ذلك تتميز بميزة رائعة وهي إمكانية الوصول إلى مكتبة ألعاب الطراز السابق PS4، بشكل مباشر عبر خدمة PlayStation Plus.

ومع اهتمام العديد من الأشخاص باستخدام وحدة التحكم بالألعاب الثورية خاصة في موسم أعياد الكريسماس والتي تأتي هذه الأيام بشكل خاص مع فرض الإغلاق المستمر نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، يعتمد هؤلاء المستخدمين في تمضية الوقت باستخدام جهاز الألعاب الشهير PlayStation 5.

ومع العديد من الألعاب التي تقدمها شركة سوني في جهاز PS5، سنذكر لك في هذه القائمة أفضل ألعاب بلاي ستيشن 5 لعام 2020 :

1. لعبة Spider-Man: Miles Morales:

قام مطورو لعبة سبايدر مان أو الرجل العنكبوت بعمل رائع حيث عرضت دقة 4K لجهاز PS4 Pro، إلى جانب رسوميات مبهرة وميزات رائعة للاعبين، ومن خلال اللعبة الجديدة سيتحكم اللاعبون في شخصية "مايلز موراليس" وعلى غرار الإصدار السابق من اللعبة لم تتغير طريقة اللعب الأساسية ولكن أضيفت إليها بعض الميزات والقدرات الجديدة وردود الفعل اللمسية بفضل وحدة التحكم الجديدة DualSense، وتعد اللعبة واحدة من أفضل 10 ألعاب على الإطلاق لهذا العام.

2. لعبة Demon’s Souls:

حصلت اللعبة القتالية الشهيرة على إصدارا محدث خاص بمنصة PS5، مع المزيد من الرسومات المبهرة والقصة المثيرة مما أدى إلى زيادة حدة كل جانب من جوانب اللعبة، كما يجلب التحديث الجديد بعض التعديلات الجديدة المميزة، مثل: إضافة عناصر وأسلحة ودروع جديدة، مع أصوات مخيفة تحيط بك بفضل محرك الصوت ثلاثي الأبعاد، مما يزيد التفاعل مع اللعبة، ويعد من أفضل جوانب الجيل التالي من اللعبة هو الشعور الفعلي بالقتال، وتسجل ضرباتك بأصوات واهتزازات مختلفة ، مباشرة من وحدة التحكم DualSense.

3. لعبة Ghost of Tsushima:

ظهرت لعبة Ghost ضم قائمة الألعاب المفضلة الأخرى لـ Launcher لعام 2020 على PS4، وهي لعبة فيديو من نوع الأكشن والمغامرات تدور اللعبة حول آخر ساموراي على جزيرة تسوشيما خلال الغزو المغولي لليابان، وتحتوي اللعبة على ترجمة عربية للقوائم والحوار.

4. لعبة FIFA/Madden 21:

تقدم وحدات التحكم من الجيل التالي مجموعة من الميزات الجديدة التي تمثل بعضًا من أكبر التحسينات التي شهدتها الامتيازات منذ سنوات، وويعمل الإصدار الجديد من لعبة Madden 21، بمعدل 60 إطارًا في الثانية على منصة PS5، مما يوفر رسومًا متحركة أكثر سلاسة في الألعاب، ويتيح لك الإصدار الجديد من اللعبة مع ميزة DualSense، الشعور بخطى لاعبيك أو خطوات تمريرات قادمة.

5. gufm Call of Duty: Black Ops Cold War:

يأتي أحدث إصدار من لعبة القتال الشهيرة Call of Duty، مع بعض ميزات النسخة السابقة من اللعبة لعام 2019، ولكن مع إدخال بعض ميزات الجيل التالي يجب أن يجذب كل من اللاعبين التنافسيين وغير العاديين، وتوفر اللعبة تجربة جديدة أنيقة من خلال التعامل بشكل مختلف لكل نوع من أنواع الأسلحة، حيث تتطلب المسدسات والمدافع الرشاشة جهدًا أقل للتصويب.

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المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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