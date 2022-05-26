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الخميس، 26-05-2022 04:57 م

أمازون تفتتح متجرها الأول لبيع الملابس

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الوكيل الإخباري - افتتحت شركة أمازون أول متجر ملابس تقليدي، Amazon Style، في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، في إشارة إلى طموحاتها لإحداث تأثير في سوق الملابس.

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ويستخدم زوار المتجر في مول Americana At Brand تطبيقًا لمسح الرموز عبر العناصر المعروضة لإرسالها مباشرةً إلى غرفة القياس أو إرسالها مباشرة لاستلامها للشراء، مما يلغي الحاجة إلى حمل مجموعة من الملابس.


ولا يحتوي المتجر على تقنية Just Walk Out. ولكن يوجد موظفين منتظمين لمساعدتك. ويركز المتجر على تقليل متاعب محاولة تجربة الملابس.


ويتميز Amazon Style بمئات العلامات التجارية التي اختارها صانعو الموضة والتعليقات المقدمة من ملايين العملاء الذين يتسوقون عبر Amazon.com.


ويؤدي مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود بجوار عنصر ما إلى ظهور محدد للأحجام والألوان، بالإضافة إلى تفاصيل مثل تقييمات العملاء ويضيف العنصر إلى قائمة للاطلاع عليه لاحقًا.


ولا يستخدم Amazon Style تقنية Just Walk Out غير النقدية الموجودة في مواقع Amazon Fresh و Whole Foods، وبدلاً من ذلك يختار خدمة التعرف على راحة اليد Amazon One.


ولكن تقول أمازون عبر صفحة المتجر: نحن نجلب المزيد من المظهر وتقليل الفوضى إلى التسوق داخل المتجر. تعمل خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة على التحسن باستمرار للعثور على المظهر المناسب لك بناءً على تفضيلاتك.


ويتم فتح غرف القياس باستخدام التطبيق. ويجمع الموظفون ملابس غرفة القياس ويعلموك عندما تكون ملابسك جاهزة للتجربة.


وتم تجهيز كل غرفة قياس أيضًا بشاشة تعمل باللمس تتيح للعملاء طلب المزيد من العناصر لتجربتها أو تقييم العناصر التي اختاروها.


ويمكن شراء العناصر الموجودة في المتجر عبر الإنترنت أو في المتجر، وفي كلتا الحالتين، يمكن إرجاعها في المتجر.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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