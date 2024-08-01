أول تقنية للتحكم في الشهية والسلوك داخل الدماغ

وصف الباحثون في معهد العلوم الأساسية "IBS" وتينيسي ما توصلوا إليه باختراق في علم الأعصاب، حيث طوروا طريقة لاستهداف المسارات في الدماغ باستخدام مزيج من الجينات والجسيمات النانوية والمجالات المغناطيسية.
واعتمد الباحثون على تقنية تعرف باسم "Nano-MIND، وهي اختصار لـMagnetogenetic Interface for NeuroDynamics"، وتعني واجهة مغناطيسية وراثية لعلم الأعصاب الديناميكي.
وأوضح الباحثون إن تجاربهم أظهرت أن التقنية قادرة على تنشيط خلايا عصبية ودوائر معينة بشكل انتقائي لتعديل وظائف الدماغ العليا.
وكشفت مراقبة حركات الحيوانات وتناول الطعام داخل وخارج المجال المغناطيسي عن اختلافات كبيرة، أظهرت أنه من الممكن حرفيًا تبديل رغبة الفأر في الأكل وإيقافها حسب الرغبة.
وفي إحدى التجارب، قاموا بتنشيط مستقبلات غابا المثبطة بشكل انتقائي بالخلايا العصبية في المنطقة البصرية الأمامية الوسطى mPOA من منطقة تحت المهاد، وهي المنطقة التي تعتبر مركزية للتربية.
وعندما تم تنشيط الخلايا العصبية في الفئران الإناث غير الأمومية، تم تعزيز سلوكيات الرعاية بشكل كبير، مع ملاحظة زيادة تزيد عن أربعة أضعاف في وقت الرعاية.
وأدى تنشيط الخلايا العصبية المثبطة في هذه المنطقة إلى زيادة بنسبة 100% في الشهية وسلوكيات التغذية، في حين أدى تنشيط الخلايا العصبية المثيرة إلى تقليل الشهية وسلوكيات التغذية بأكثر من 50%.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة ومدير مركز "IBS" للطب النانوي، جين وو تشيون: "هذه هي أول تقنية في العالم للتحكم بحرية في مناطق معينة من الدماغ باستخدام المجالات المغناطيسية"،
وبحسب الدراسة، إن امتلاك مثل هذه التقنية الدقيقة على دوائر معينة في الدماغ، ستكون بمثابة قفزة علمية للباحثين الذين يسعون إلى رسم خرائط للمسارات العصبية، أو اختبار علاجات جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
هل يحمي متصفح سفاري التابع لـ'آبل' حقا خصوصيتك؟
-
تطبيق WhatsApp يصدر ميزة إضافة رد فعل سريع بالنقر المزدوج
-
رسالة إعجاب بالذكاء الاصطناعي! إعلان لغوغل يثير غضبا
-
اختراق علمي.. تقنية للتحكم بعقل الإنسان عن بعد!
-
غوغل تعلن عن ميزة جديدة-تفاصيل
-
خلل في منصة إكس يُظهر الإعجابات المخفية
-
علماء يبتكرون أداة تحول "الواي فاي" إلى كهرباء
-
شركة "ويز" الإسرائيلية للأمن السيبراني تنسحب من صفقة الاستحواذ مع غوغل