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الأربعاء، 10-07-2024 09:55 ص

أول روبوت بمشاعر عاطفية في العالم.. ما القصة؟

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الوكيل الإخباري- أطلقت الصين أول روبوت في العالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعبير عن سلوكيات الإنسان العاطفية، إذ يمكنه الشعور بالحزن والفرح والغضب والسعادة أيضاً.

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ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يبلغ طول الروبوت "غوانغ هوا 1" الذي ابتكره طلاب ومبرمجون من "جامعة فوادان" الصينية، حوالي 165 سم ووزنه حوالي 62 كغ، ويضم 45 خلية ذكية كنموذج متطور للدماغ. وتسعى الجامعة لإصدار نسخة تجريبية في الأسواق بحلول نهاية عام 2024.


وقدّم الروبوت عرضًا مدهشًا خلال الكشف عنه ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2024"، الذي استضافته مدينة شنغهاي الصينية في الفترة من 4 إلى 8 يوليو الجاري.


وخلال العرض، أظهر الروبوت 4 مشاعر تم برمجته للتعبير عنها من خلال شاشة على شكل وجه، وحرك يديه لتتماشى مع هذه المشاعر التي تنوعت بين الحزن والفرح، الغضب والسعادة.


يأتي إطلاق الروبوت في المؤتمر بعد عامين من الدراسات التي أظهرت أن رعاية المسنين والخدمات الصحية تشكل المجالات الأكثر حاجة إلى استخدام الروبوتات البشرية. وتم تطويره بهدف المساعدة على تلبية الاحتياجات العاطفية لكبار السن، كما أشار البروفيسور غان تشونغ شيويه، نائب عميد "أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا" في "جامعة فودان".


وأضاف أن "غوانغ هوا 1" تم تدعيمه بأنزيم "الدوبامين" المسؤول عن السعادة والغضب، ما يميزه عن 18 روبوتاً بشرياً آخرين عرضتهم الجامعة في المؤتمر.

 

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