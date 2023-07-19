إسبانيا تفرض غرامات مالية على أمازون وآبل

الوكيل الإخباري -

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فرضت هيئة مراقبة المنافسة الإسبانية غرامات على مجموعتي أمازون وآبل الأمريكيتين العملاقتين، أمس الثلاثاء، بقيمة 194 مليون يورو (218 مليون دولار)، على خلفية ممارسات ضارة بالمنافسة.وقالت الهيئة في بيان إن الشركتين "اتفقتا على إدراج بعض البنود في العقود" الخاصة ببيع منتجات آبل عبر خدمات أمازون، أدت إلى "تقويض المنافسة".وأشارت إلى أن الأحكام التعاقدية لاتفاقية وقعتها الشركتان سنة 2018، تعني أن موزعين محددين اختارتهم شركة آبل هم الذين سُمح لهم ببيع منتجات الشركة العملاقة على موقع أمازون.وقال البيان "أكثر من 90 في المئة من الموزعين الذين استخدموا موقع أمازون في إسبانيا لبيع منتجات آبل استُبعدوا من موقع التجارة الإلكترونية الرئيسي في إسبانيا".وفرضت الهيئة غرامة قدرها 50,5 مليون يورو على أمازون، و143,6 مليون يورو على آبل.