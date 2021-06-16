إليك كيفية إعداد خدمة غوغل المجانية 'Workspace'

الوكيل الإخباري - أعلنت جوجل يوم أمس عن إتاحة خدمتها الموجهة للأعمال المدفوعة والمعروفة باسم Workspace مجانًا للجميع.
وهذا يعني أن الخدمة التي كانت تعرف سابقًا باسم G Suite أصبحت متاحة بشكل مجاني لأي شخص لديه حساب جوجل.
كيفية إعداد خدمة Workspace من جوجل:
وإذا كنت تريد استخدام الخدمة فإليك كيفية إعدادها، ولكن تذكر يجب أن لديك حساب جوجل نشط، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
1- افتح حساب بريد جيميل الخاص بك في الحاسوب.
2- في النافذة الرئيسية، اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليمنى لفتح قائمة الإعدادات.
3- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (عرض جميع الإعدادات) See all settings.
4- اضغط على تبويب (Chat and Meet).
5- قم بتحديد خيار (دردشة جوجل) Google Chat إلى وضع التشغيل.
6- بعد الانتهاء، اضغط على خيار (حفظ التغييرات) Save changes.
هذا كل شيء، الآن يمكنك استخدام جميع تطبيقات خدمة Workspace بشكل مجاني تمامًا.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية