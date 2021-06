إليك كيفية إعداد خدمة غوغل المجانية 'Workspace'

الوكيل الإخباري - أعلنت جوجل يوم أمس عن إتاحة خدمتها الموجهة للأعمال المدفوعة والمعروفة باسم Workspace مجانًا للجميع.

اضافة اعلان



وهذا يعني أن الخدمة التي كانت تعرف سابقًا باسم G Suite أصبحت متاحة بشكل مجاني لأي شخص لديه حساب جوجل.

كيفية إعداد خدمة Workspace من جوجل:

وإذا كنت تريد استخدام الخدمة فإليك كيفية إعدادها، ولكن تذكر يجب أن لديك حساب جوجل نشط، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح حساب بريد جيميل الخاص بك في الحاسوب.

2- في النافذة الرئيسية، اضغط على رمز الترس في أعلى الجهة اليمنى لفتح قائمة الإعدادات.

3- من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (عرض جميع الإعدادات) See all settings.

4- اضغط على تبويب (Chat and Meet).

5- قم بتحديد خيار (دردشة جوجل) Google Chat إلى وضع التشغيل.

6- بعد الانتهاء، اضغط على خيار (حفظ التغييرات) Save changes.

هذا كل شيء، الآن يمكنك استخدام جميع تطبيقات خدمة Workspace بشكل مجاني تمامًا.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية