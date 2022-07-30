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السبت، 30-07-2022 01:59 م

الإعلان عن موعد بدء المحاكمة الخاصة بصفقة الـ44 مليار دولار بين تويتر وإيلون ماسك

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الوكيل الإخباري - أصدرت القاضية كاثلين ماكورميك، جدولا زمنيا رسميا لبدأ جلسات المحاكمة في القضية تويتر، المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. بشأن النزاع المتعلق بصفقة الاستحواذ على الموقع التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

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وبحسب مصادر صحفية، حددت القاضية بمحكمة ديلاوير الأمريكية، موعدا للبدأ في نظر القضية المقامة بين الطرفين، والتي ستبدأ في 17 أكتوبر، وتستمر لمدة 5 أيام.


اعلان موعد المحاكمة في قضية تويتر وإيلون ماسك
وذلك بعد أن اقترح الفريق القانوني لـ إيلون ماسك، موعدًا للبدء في 17 أكتوبر، والذي وافقت عليه إدارة موقع تويتر بشرط إنهاء التجربة في غضون خمسة أيام، لضمان إتمام الصفقة قبل 24 أكتوبر، وستجري المحاكمة من 17 حتى 21 أكتوبر.

 

وبينما تنازع المحامون من كل جانب في البداية حول تواريخ البدء المحتملة للنظر في القضية، حيث سعى محامو تويتر لإجراء المحاكمة في سبتمبر المقبل، بينما سعى فريق إيلون ماسك في البداية لتأجيل المحاكمة حتي عام 2023.


الجدير بالذكر أن إيلون ماسك، أعلن عن إقامة دعوى ضد موقع التواصل الشهير تويتر، ردا على الدعوى القضائية التي رفعها ضده في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة لإجبار الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على احترام التزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار.


وبعد أن أعلن انسحابه من الصفقة التاريخية، سعى موقع التدوين المصغر تويتر، لرفع دعوى قضائية على ماسك لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ، الذي ألحق الضرر بأعمالها، وقام بتعطيل عملياتها.


وكان إيلون ماسك، الذي يعد أغنى شخص في العالم، قد وقع اتفاقا في شهر ابريل الماضي، لشراء تويتر مقابل صفقة تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، قبل أن يعلن إنسحابه من الاتفاق متهما تويتر بتضليله وعدم تقديم المعلومات الكافية حول عدد الحسابات الزائفة على المنصة.

 

عالم التقنية 

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