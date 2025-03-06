برايم فيديو تختبر الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي لبعض الأفلام والبرامج

في البداية، سيتاح هذا الخيار لـ 12 فيلمًا كانت تفتقر إلى دعم الدبلجة، مثل الفيلم الإسباني المتحرك "El Cid: La Leyenda"، والدراما العائلية "Mi Mamá Lora"، والفيلم المستقل "Long Lost".
وتعتبر الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة لتوسيع الوصول إلى المحتوى لجمهور أوسع، حيث بدأت العديد من شركات البث الكبرى، مثل يوتيوب، في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتوفير ترجمات بلغات متعددة.
يذكر أن "برايم فيديو" تقدم أيضًا العديد من الميزات المساعدة مثل "X-Ray Recaps" التي تلخص الحلقات والمواسم، و"Dialogue Boost" التي تعمل على تحسين وضوح الصوت للأجزاء الصعبة من الحوار.
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