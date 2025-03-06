برايم فيديو تختبر الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي لبعض الأفلام والبرامج

الوكيل الإخباري- أعلنت خدمة البث "برايم فيديو" المملوكة لشركة أمازون أنها بدأت تجربة جديدة في مجال الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي لبعض الأفلام والبرامج التلفزيونية المرخصة. وستشمل هذه التجربة خدمات الدبلجة باللغتين الإنجليزية والإسبانية اللاتينية، حيث سيتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع خبرات محترفي التوطين البشري لضمان جودة الدبلجة.

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في البداية، سيتاح هذا الخيار لـ 12 فيلمًا كانت تفتقر إلى دعم الدبلجة، مثل الفيلم الإسباني المتحرك "El Cid: La Leyenda"، والدراما العائلية "Mi Mamá Lora"، والفيلم المستقل "Long Lost".



وتعتبر الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة لتوسيع الوصول إلى المحتوى لجمهور أوسع، حيث بدأت العديد من شركات البث الكبرى، مثل يوتيوب، في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتوفير ترجمات بلغات متعددة.



يذكر أن "برايم فيديو" تقدم أيضًا العديد من الميزات المساعدة مثل "X-Ray Recaps" التي تلخص الحلقات والمواسم، و"Dialogue Boost" التي تعمل على تحسين وضوح الصوت للأجزاء الصعبة من الحوار.