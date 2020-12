الوكيل الإخباري _ كان عام 2020 عامًا مليئا بالأحداث بالنسبة لـ TikTok، وابرزها معاناة الشركة باستمرار من إدارة ترامب، لذا طرحت الشركة ملخصا سنويا لمستخدميه.

حيث سيشاهد مستخدمي تيك توك مجموعة مخصصة من جميع المقاطع المفضلة لديك سنة 2020 .



كما سيعرض تيك توك مجموعة من أفضل "المشاعر" استنادًا إلى المحتوى الذي شاهدته بشكل كبير ، وبمجرد تنزيل أحدث إصدار من التطبيق، ستجد ميزة "Year on TikTok" من خلال النقر على الرمز الملحق فى موجز For You أو اللافتة المخصصة في صفحة Discover.



المصدر : اليوم السابع