خبير يكشف القاعدة الاساسية لحماية البطاقة المصرفية من المحتالين

الوكيل الاخباري - اعتبر خبير في الحماية الرقمية، سيرغي بودروف، القاعدة الأساسية للحماية من المحتالين الذين يخدعون حاملي البطاقات المصرفية هي عدم تقديم البيانات، بينها، تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز CVV المكون من ثلاثة أرقام وأكواد التأكيد عبر الرسائل النصية القصيرة.



وقال بودروف: "من الأفضل عدم ذكر أي معلومات عن المعاملات المالية على الإطلاق. إذا تلقيت مكالمة هاتفية مزعومة من جهاز الأمن بالبنك، أغلق المكالمة على الفور".

اضافة اعلان



كما نصح الخبير بحفظ الأموال على بطاقات مختلفة. وبحسب بودروف، يجب أن يكون المبلغ الأساسي على حساب لم يستخدم على الإنترنت. ومن الأفضل أيضًا الحصول على بطاقة جديدة للتسوق عبر الإنترنت.



وتابع الخبير: "يجب ألا تربط بطاقتك بالمتاجر عبر الإنترنت، خاصة إذا كنت لا تنوي الشراء كثيرًا. وأشار أيضًا، إلى التحقق مما إذا كانت البطاقة قد تم حفظها في نظام المتجر عبر الإنترنت بعد إجراء عملية شراء، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب حذف بيانات البطاقة يدويًا".



بالإضافة إلى ذلك، من المستحسن تسجيل الحصول على إشعارات الرسائل، لمعرفة المعاملات بسرعة. وحذّر من إرسال صور لتفاصيل البطاقة في برامج المراسلة الفورية.

المصدر : العالم













