زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'

الوكيل الإخباري- أكد خبراء تقنيون أن زر التحكم في الكاميرا الجديدة بجميع طرز آيفون 16 الذي تم كشف الستار عنه قبل ساعات، يعد واحداً من أفضل الميزات التي قدمتها الشركة في السنوات الأخيرة، نظراً لكونه بسيط ومفيد ويجمع بين التطورات التكنولوجية الحديثة.



وعلى عكس زر الحركة الذي قدموه العام الماضي، فإن زر التحكم في الكاميرا ليس زراً بالضبط، إنه منطقة صغيرة تعمل باللمس مع أجهزة استشعار حساسة للضغط ومحركات لمسية أسفلها تنتج ردود فعل لمسية لتقليد النقر الفعلي للزر.

اضافة اعلان





هذه هي في الأساس نفس التكنولوجيا المستخدمة في لوحات اللمس Force Touch بأجهزة MacBook اليوم. وهي مغطاة بزجاج الياقوت، لذا يجب أن تكون متينة أيضاً.



وبضغطة سريعة على الزر، يمكن تشغيل الكاميرا على الفور، وبضغطة ثانية يمكن التقاط صورة، وبضغطة طويلة، يمكن بدء تسجيل مقطع فيديو.

واعتماداً على إعداد الكاميرا أو الوضع الذي اخترته، فإنه يوفر عناصر تحكم أسهل من خلال التمرير.



على سبيل المثال، يمكنك تكبير الصورة أو تصغيرها، وضبط التعريض في وضع التصوير الاحترافي، وما إلى ذلك.



ونظراً لأن هذه منطقة لمس حساسة للضغط أيضاً، فمن الممكن تخصيص إجراءات مختلفة لها وفقاً لمدى قوة الضغط على الزر. كما يتم استخدام الضغط المزدوج لتحديد أوضاع معينة من قائمة الكاميرا.

كما يجري العمل على ميزة تحرير مصراع الكاميرا بخطوتين، ولكن سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، والتي سوف تسمح بقفل التركيز والتعريض وإعادة تكوين اللقطة قبل التقاط الصورة النهائية بالضغط بقوة أكبر.



ويعمل مطورو الطرف الثالث بالفعل على الاستفادة من زر التحكم في الكاميرا بتطبيقاتهم، حيث تسمح شركة Apple باستخدام الزر الجديد في أي تطبيق. وستكون Snapchat واحدة من أوائل الشركات التي تستخدمه، كما تم عرضه الليلة الماضية.

من الجدير بالذكر أن كل هذه الميزات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لن تكون متاحة عند الإطلاق. في الواقع، حتى نظام التشغيل iOS 18 لن يأتي بمجموعة الميزات المذكورة وسيصل مع تحديث برمجي آخر، ربما بحلول نهاية هذا العام.



مع ذلك، يبدو زر التحكم في الكاميرا بمثابة ميزة جديدة واعدة ويمكنك الاستفادة منها، مع أو بدون الذكاء الاصطناعي.