زر التحكم في الكاميرا.. ميزة ثورية تخطف الأنظار في 'آيفون 16'

وعلى عكس زر الحركة الذي قدموه العام الماضي، فإن زر التحكم في الكاميرا ليس زراً بالضبط، إنه منطقة صغيرة تعمل باللمس مع أجهزة استشعار حساسة للضغط ومحركات لمسية أسفلها تنتج ردود فعل لمسية لتقليد النقر الفعلي للزر.
هذه هي في الأساس نفس التكنولوجيا المستخدمة في لوحات اللمس Force Touch بأجهزة MacBook اليوم. وهي مغطاة بزجاج الياقوت، لذا يجب أن تكون متينة أيضاً.
وبضغطة سريعة على الزر، يمكن تشغيل الكاميرا على الفور، وبضغطة ثانية يمكن التقاط صورة، وبضغطة طويلة، يمكن بدء تسجيل مقطع فيديو.
على سبيل المثال، يمكنك تكبير الصورة أو تصغيرها، وضبط التعريض في وضع التصوير الاحترافي، وما إلى ذلك.
ونظراً لأن هذه منطقة لمس حساسة للضغط أيضاً، فمن الممكن تخصيص إجراءات مختلفة لها وفقاً لمدى قوة الضغط على الزر. كما يتم استخدام الضغط المزدوج لتحديد أوضاع معينة من قائمة الكاميرا.
ويعمل مطورو الطرف الثالث بالفعل على الاستفادة من زر التحكم في الكاميرا بتطبيقاتهم، حيث تسمح شركة Apple باستخدام الزر الجديد في أي تطبيق. وستكون Snapchat واحدة من أوائل الشركات التي تستخدمه، كما تم عرضه الليلة الماضية.
مع ذلك، يبدو زر التحكم في الكاميرا بمثابة ميزة جديدة واعدة ويمكنك الاستفادة منها، مع أو بدون الذكاء الاصطناعي.
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