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الثلاثاء، 17-05-2022 02:59 م

سوني تطلق خدمة بلاي ستيشن بلس قريبا

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الوكيل الإخباري - أكدت شركة سوني تاريخ الإطلاق والتفاصيل الأخرى بالنسبة للمستويات الثلاث لخدمة الاشتراك بلاي ستيشن بلس، التي تكون متاحة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 13 يونيو.

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وتبدو خيارات بلاي ستيشن بلس مشابهة إلى حد كبير لخيارات خدمة الاشتراك Xbox Game Pass من مايكروسوفت.


وتمنح خدمة مايكروسوفت اللاعبين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الألعاب التي تتغير بشكل دوري. كما تمنح المالكين الجدد طريقة أرخص للوصول إلى مكتبة من الألعاب العالية الجودة.


وأصدرت سوني أيضًا قائمة كاملة بألعاب بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 القادمة في الإطار الزمني للإطلاق. وهناك أسماء كبيرة مثل Spider-Man و The Last of Us Part II و God of War. بالإضافة إلى تشكيلة الألعاب الكلاسيكية.


ومع ذلك، يظل هناك اختلاف واحد، حيث قالت سوني: على عكس مايكروسوفت مع Halo Infinite و Gears 5 و Forza Horizon 5، فإنها لن تتضمن ألعابًا جديدة تمامًا في حزمة الاشتراك.


ويعني هذا أن ألعاب Horizon Zero Dawn و Horizon Forbidden West و Gran Turismo 7 لن تكون موجودة ضمن القائمة، في البداية على الأقل.


وتبلغ تكلفة بلاي ستيشن بلس اسينشيال 9.99 دولارات شهريًا، وتوفر الوصول الأساسي إلى الخدمات عبر الإنترنت مثل اشتراك بلس السابق.

 

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