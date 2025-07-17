الخميس 2025-07-17 04:31 م
 

جوجل تحوّل NotebookLM إلى "موسوعة معرفية ذكية"

ع
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت Google عن تحديث كبير لأداة NotebookLM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف جعلها وجهة معرفية شاملة للمستخدمين.

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🔹 أبرز الإضافات:
إدخال "دفاتر مميزة" بالتعاون مع مؤلفين وخبراء ومؤسسات كبرى مثل:
The Economist
The Atlantic
Our World In Data
جامعة أوكسفورد
أكاديميين وكتّاب مثل إيريك توبول وآرثر بروكس


🔹 ماذا تقدّم هذه الدفاتر؟
قراءة المصادر الأصلية مباشرة
طرح الأسئلة واستكشاف الموضوعات
ملخصات صوتية جاهزة
خرائط ذهنية (Mind Maps)
إجابات موثوقة بمصادرها


🔹 مواضيع الدفاتر المميزة:
نصائح علمية لإطالة العمر
توقعات 2025 من The Economist
شروحات جيولوجية لحديقة يلوستون
أعمال شكسبير كاملة للباحثين والطلاب
تقارير مالية لأكبر 50 شركة عالمية


🔹 أكثر من 140 ألف دفتر تمت مشاركته علنًا منذ إطلاق ميزة المشاركة مؤخرًا.


🟢 قريبًا: جوجل ستضيف المزيد من الدفاتر والمحتوى بالتعاون مع شركاء جدد.

 

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