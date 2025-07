جوجل تحوّل NotebookLM إلى "موسوعة معرفية ذكية"

الوكيل الإخباري- أعلنت Google عن تحديث كبير لأداة NotebookLM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف جعلها وجهة معرفية شاملة للمستخدمين.

🔹 أبرز الإضافات:

إدخال "دفاتر مميزة" بالتعاون مع مؤلفين وخبراء ومؤسسات كبرى مثل:

The Economist

The Atlantic

Our World In Data

جامعة أوكسفورد

أكاديميين وكتّاب مثل إيريك توبول وآرثر بروكس



🔹 ماذا تقدّم هذه الدفاتر؟

قراءة المصادر الأصلية مباشرة

طرح الأسئلة واستكشاف الموضوعات

ملخصات صوتية جاهزة

خرائط ذهنية (Mind Maps)

إجابات موثوقة بمصادرها



🔹 مواضيع الدفاتر المميزة:

نصائح علمية لإطالة العمر

توقعات 2025 من The Economist

شروحات جيولوجية لحديقة يلوستون

أعمال شكسبير كاملة للباحثين والطلاب

تقارير مالية لأكبر 50 شركة عالمية



🔹 أكثر من 140 ألف دفتر تمت مشاركته علنًا منذ إطلاق ميزة المشاركة مؤخرًا.



🟢 قريبًا: جوجل ستضيف المزيد من الدفاتر والمحتوى بالتعاون مع شركاء جدد.