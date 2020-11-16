شاب من إيرلندا الشمالية يحرج أمازون ويجبرها على الاعتذار

الوكيل الاخباري - اعتذرت شركة أمازون لأحد زبائنها في إيرلندا الشمالية بعد إخباره بأنه لا يمكنه مشاهدة مباراة الرغبي على منصتها "برايم فيديو" لأنه "لا يعيش في المملكة المتحدة".

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وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن ما حصل من قبل أمازون لم يكن متوقعا.

وقضى كريس جونز من باليكلار في مقاطعة أنتريم فترة بعد الظهر يوم السبت الماضي وهو يحاول مشاهدة مباراة إنكلترا ضد جورجيا، والتي كانت تبث على أمازون برايم فيديو من دون جدوى.



ولجأ إلى حساب دعم عملاء أمازون على تويتر للحصول على المساعدة، ليتم إخباره أن هذه الخدمة لا تتوفر لديه لأسباب جغرافية.

Autumn Nations Cup coverage is available to Prime Video customers based in UK only. Prime Video doesn't support streaming content through Virtual Private Network (VPN) or proxy connections. Are you using either of these? ^RS — Amazon Help (@AmazonHelp) November 14, 2020



وقالت الشركة للزبون "نعتذر وعند مراجعة موقعك فأنت في إيرلندا الشمالية، وتغطية كأس أمم الرغبي للخريف متاحة حصريا لأعضاء برايم المقيمين في المملكة المتحدة، والخدمة لا تتوفر في مناطق أخرى".



وسرعان ما انتشر الرد على نطاق واسع، وجذب عشرات الآلاف من الردود والاهتمام السياسي على موقع تويتر.



وردا على أولئك الذين نبهوا الشركة أن إيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة، أجابت أمازون "شكرا لك على التواصل معنا، سنحرص على تمرير تعليقاتك إلى الفريق المناسب".



وقالت وزيرة العدل في إيرلندا الشمالية نعومي لونغ مازحة إن أمازون تسببت في حادث دولي من خلال استجابات خدمة العملاء.



وامتنعت شركة أمازون عن التعليق، وأصرت على أن ما حدث هو خطأ بسيط، وقالت "نعتذر عن الخطأ في رد زميلنا، ويمكن لمشتركي برايم فيديو لدينا في إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة مشاهدة كأس الرغبي".



المصدر : الحرة



