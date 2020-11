شاب من إيرلندا الشمالية يحرج أمازون ويجبرها على الاعتذار

الوكيل الاخباري - اعتذرت شركة أمازون لأحد زبائنها في إيرلندا الشمالية بعد إخباره بأنه لا يمكنه مشاهدة مباراة الرغبي على منصتها "برايم فيديو" لأنه "لا يعيش في المملكة المتحدة".

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن ما حصل من قبل أمازون لم يكن متوقعا.

وقضى كريس جونز من باليكلار في مقاطعة أنتريم فترة بعد الظهر يوم السبت الماضي وهو يحاول مشاهدة مباراة إنكلترا ضد جورجيا، والتي كانت تبث على أمازون برايم فيديو من دون جدوى.



ولجأ إلى حساب دعم عملاء أمازون على تويتر للحصول على المساعدة، ليتم إخباره أن هذه الخدمة لا تتوفر لديه لأسباب جغرافية.

Autumn Nations Cup coverage is available to Prime Video customers based in UK only. Prime Video doesn't support streaming content through Virtual Private Network (VPN) or proxy connections. Are you using either of these? ^RS