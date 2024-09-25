 
الأربعاء 2024-09-25 11:18 ص
 
 

شاهد.. روبوت يسدد اللكمات كالإنسان

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الأربعاء، 25-09-2024 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر مقطع فيديو حديث لروبوت شبيه بالإنسان وهو يتدرب على الملاكمة باستخدام الواقع الافتراضي.

يظهر المقطع الروبوت الشبيه بالإنسان ، التابع لمعهد الإدراك البشري والآلي (IHMC)، وهو يتدرب على الملاكمة بإعداد التقاط الحركة في الواقع الافتراضي وعصا تحكم عن بُعد، بحسب "إنترستينغ إنجينيرينغ". ويظهر هذا الروبوت كيف يمكن لأنظمة التشغيل عن بُعد المتطورة أن تساعد الروبوتات في إنجاز المهام الصعبة والعملية.

وفي هذه الممارسة، يتم التحكم في الروبوت بواسطة مهندس قريب يرتدي نظارات الواقع الافتراضي (VR) من خلال رابط مقيد، حيث يتحكم المهندس بسهولة في ذراعي وساقي الروبوت من خلال ترجمة حركاته على الفور باستخدام وحدات تحكم الواقع الافتراضي.

ووفقاً لموقع IHMC على الويب، "على الرغم من أن هذا الروبوت له عدد من التطبيقات، إلا أنه سيكون مفيداً بشكل خاص في مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث وغيرها من السيناريوهات التي قد تكون خطيرة على البشر، مثل التخلص من الذخائر المتفجرة".

ويتمثل هدفه في إدارة المهام بشكل مستقل مع السماح للمشغلين البشريين بالتدخل في العمليات المعقدة. ويوفر هذا النهج حلاً عمليًا لنشر الروبوتات في بيئات غير منظمة.

وتدعم العديد من المنظمات، بما في ذلك مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، وTARDEC، ومختبر أبحاث الجيش (ARL)، ومكتب الأبحاث البحرية (ONR)، تطوير الروبوت .

ووفقاً لـ IHMC، فإن قاعدة التمويل المتنوعة هذه توضح الاهتمام الواسع النطاق والاعتراف باستخدامات الروبوت المحتمل في المجالات العسكرية واستكشاف الفضاء والبحث التكنولوجي.

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