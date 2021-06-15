الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

خلال عمليتين.. المكافحة تضبط تجار ومروجي مخدرات بحوزة أحدهم أسلحة نارية.. صور

نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل - صور

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

الأوبئة: فحوصات كورونا الإيجابية وصلت الأسبوع الخامس أقل من 2%

الثلاثاء، 15-06-2021 12:48 م

ضريبة التكنولوجيا والإعلانات

image


الوكيل الإخباري - تواجه آبل وجوجل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى تدقيقًا متزايدًا من المنظمين في جميع أنحاء العالم حول كل شيء بدءًا من حجمها الهائل إلى مقدار الضرائب التي يدفعونها.

اضافة اعلان


علاوة على ذلك وافقت مجموعة الدول السبع الأغنى هذا الشهر على صفقة تاريخية لوضع حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة.


وتهدف هذه الخطوة إلى حد كبير إلى معالجة التهرب الضريبي من الشركات الرقمية العملاقة مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون. وذلك عبر نظام ضريبي جديد مرتبط بالأماكن التي تقوم فيها الشركات المتعددة الجنسيات بأعمال تجارية بدلاً من مقرها الرئيسي.


وقال ليفي: أعتقد أن القرار الذي تم اتخاذه هو قرار جيد للغاية. بالإضافة إلى ذلك أعتقد أنه من الطبيعي أن يقوم شخص ما يعمل في بلد ما بدفع الضرائب في ذلك البلد.


وأضاف: 15 في المئة ليس مبالغًا فيه. إنه الحد الأدنى الذي أعتبره عادلًا. وأعتقد أن مجموعة العشرين قد تقبل هذا النوع من الحل.


وبالنظر إلى أن جميع هذه المنصات لها سقف سوقي للتقييم يتجاوز مئات المليارات – وأحيانًا تريليون – فمن المهم أن تساهم في الضرائب في البلد الذي تعمل فيه.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Iv7XN-os_400x400

تويتر تريد تحديد من يمكنه الإشارة إليك في تغريداته

35-1

جوجل تعزز منتجاتها السحابية

1-1255797

دعوة إلى مالكي أجهزة أيفون القديمة إلى تحديثها

opera-gx_dwv3.1200

أوبرا تطرح متصفح Opera GX

iphone-30122017-100

جوجل تطور شاحن لاسلكي جديد

40f1c1d8-1a04d148dee1

معالج AMD .. razer تطرح حاسب محول جديد للالعاب

أخبار متعلقة
1-1255797

دعوة إلى مالكي أجهزة أيفون القديمة إلى تحديثها

1117554

اليك الخطوات ... لمعرفة ربط مفتاح التوثيق الثنائي مع حساب فيسبوك وتويتر وجوجل

unnamed

أفضل ألعاب الألغاز الموجودة عبر جوجل بلاي

Capture-4

تعرف على أهم مميزات نظام ماك Monterey الجديد من آبل

1440x810_cmsv2_04144ccb-839a-56be-b996-519f6a92d07d-4311542

مشكلة جديدة تواجه آبل بسبب ترامب

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل توفر أدوات جديدة لدعم الوصول إلى لقاحات كورونا