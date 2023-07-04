فرنسا تغرّم غوغل بمليوني يورو بسبب محرك البحث ومتجر التطبيقات

الوكيل الإخباري - فرضت هيئة مكافحة الاحتيال الفرنسية اليوم الثلاثاء غرامة بمليوني يورو على شركة غوغل، بسبب النقص في "المعلومات الواضحة والعادلة والشفافة" في محركها للبحث، وتحديداً عن عروض الإقامة السياحية، وفي متجر التطبيقات "غوغل بلاي ستور".



وفرضت المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا غرامة بـ 2,015 مليون يورو لرفض امتثال غوغل لقوانين"المعلومات الخاصة بالمستهلك"، خاصة "معايير التصنيف" التي يعتمدها محركها للبحث ومتجر "غوغل بلاي ستور".



وبعد عمليات مراقبة أُجريت في 2021، رصدت دائرة التحقيق با لمديرية "نقصاً في المعلومات عن معايير ترتيب النتائج" في محرك بحث غوغل.



وغُرمت "غوغل" كذلك بسبب "رفض إبلاغ المستهلك بمعلومات عن شروط أسعار عروض" الإقامة السياحية، عن خيارات مثل إلغاء الحجز، واسترداد الأموال، أو إدراج وجبة الإفطار ضمن الأسعار المعروضة، في وحدة البحث والمقارنة المخصصة من غوغل.



ولوحظ على متجر "غوغل بلاي" "غياب المعلومات عن معايير ترتيب النتائج وجودة المزوّد، مهني أو خاص، وشروط الدفع وحل الخلافات"، حسب الهيئة الفرنسية.

اضافة اعلان





وأشارت الهيئة كذلك إلى "رفض إبلاغ المعني بالأسباب التي رُفض من أجلها منشوره".



ومنذ بداية الهيئة المراقبة، أعلنت غوغل "معالجة بعض المشاكل التي غُرّمت بسببها".

وقال متحدث باسم غوغل: "نأسف لأن الهيئة الفرنسية لم تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار".



وأضاف "لطالما كنّا شفافين مع مستخدمينا عن كيفية عمل منتجاتنا"، مشيراً إلى الرغبة في "العمل بشكل بنّاء مع الهيئات التنظيمية الفرنسية والأوروبية".

24