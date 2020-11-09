فيسبوك يخطط لإعطاء الآباء الحق فى مراقبة أطفالهم عبر الموقع

الوكيل الإخباري _ بعد أشهر من ظهور أسئلة حول حماية خصوصية الأطفال عبر تطبيق فيسبوك ، يعمل تطبيق التواصل الإجتماعي فيسبوك على اضافة أدوات وميزات جديدة تمكن الآباء من مراقبة أبنائهم، الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا .

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واشارت الى إن الميزات الجديدة ستشمل وصول أولياء الأمور إلى سجل محادثات أطفالهم، وستسمح لهم بمتابعة الحسابات المحظورة أو التى تم إلغاء حظرها عبر التطبيق.



بالاضافة الى امكانية الآباء من مشاهدة أحدث الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة والمستلمة فى صندوق الوارد الخاص بالتطبيق، ويمكنهم إزالتها إذا لزم الأمر.



المصدر : اليوم السابع

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