غوغل تطلق التشفير التام في جيميل: حماية غير مسبوقة للرسائل

أبرز ما توفره الميزة:
تشفير كامل للرسائل قبل مغادرتها جهاز المستخدم.
خصوصية تامة حتى في حال اختراق الخوادم.
إمكانية إرسال رسائل مشفرة إلى عناوين خارجية (حتى لو لم تكن "جيميل").
الميزة مبنية على تقنية Client-Side Encryption، وتعمل بشكل تلقائي دون حاجة لخبرة تقنية أو أدوات خارجية.
حاليًا:
الميزة متوفرة فقط لعملاء المؤسسات.
يُتوقع توسيعها لاحقًا لتشمل الحسابات الشخصية، لكن دون تحديد موعد رسمي.
🛡️ خبراء الأمن وصفوا الخطوة بأنها تحول جذري في حماية البريد الإلكتروني، وسط تزايد التهديدات السيبرانية والتجسس الرقمي.
