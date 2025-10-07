HDR.. التقنية التي تجعل الصورة تنبض بالحياة

أبرز مميزات HDR الحقيقية:
تباين أعلى: رؤية تفاصيل أوضح في المشاهد شديدة السطوع أو الظلام.
ألوان أكثر دقة وغنى: خاصة في المشاهد الطبيعية والسينمائية.
درجة سطوع واقعية: النقاط الساطعة تبدو براقة دون أن تؤذي العين.
تنبيه مهم:
ليس كل جهاز "يدعم HDR" يقدم HDR فعليًا — بعض الشاشات تستخدم "HDR Effect"، وهو تأثير اصطناعي لا يعطي نفس الجودة.
للحصول على أفضل تجربة HDR:
يجب أن تدعم الشاشة والمصدر (جهاز الألعاب/الفيديو) التقنية فعليًا.
تأكد من ضبط إعدادات HDR من النظام وقائمة الشاشة بدقة.
الأفضلية دائمًا لـ شاشات OLED أو Mini LED.
هل HDR دائمًا أفضل؟
ليس بالضرورة. على الشاشات المتوسطة، قد تبدو الصورة مشوشة أو باهتة، وهنا يُفضل تعطيل HDR والاعتماد على الإعدادات العادية (SDR).
الخلاصة:
HDR تقنية رائعة لتجربة مشاهدة سينمائية، لكن نجاحها يعتمد على جودة الجهاز، الإعدادات الصحيحة، والمحتوى المناسب.
