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الخميس، 01-09-2022 11:38 ص

كيفية إنشاء الملاحظات الصوتية وتحريرها ومشاركتها بسهولة على IPhone

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الوكيل الإخباري - سواء كنت تحاول تسجيل الأفكار بسرعة، أو إجراء مقابلة، أو حتى فكرة أغنية، يمكن أن يكون تطبيق التسجيل الصوتي على جهاز آيفون مفيداً لك.

وعلى الرغم من أن متجر أبل يزخر بتطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنها القيام بذلك نيابةً عنك، فإن تطبيق المذكرات الصوتية المدمج من أبل سهل الاستخدام بشكل خاص، نظراً لعدم وجود حاجة لتنزيل أي شيء - وهو مجاني تماماً. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد الانتهاء من تسجيل ملاحظتك الصوتية، يمكنك أيضاً مشاركتها بسهولة - وحتى تعديل التسجيل إذا لزم الأمر، بحسب موقع ذا فيرج.

كيفية تسجيل صوتك على هاتف آيفون
أولاً ، افتح تطبيق Voice Memos والذي يمثله رمز الرسم البياني الصوتي على هاتفك. من المحتمل أن تجده إما في مجلد "الإضافات" أو "الأدوات" بجهاز آيفون أو يمكنك البحث عنه في "مكتبة التطبيقات".

بمجرد أن تكون مستعداً لبدء التسجيل، انقر على الزر الأحمر الكبير باتجاه الأسفل. سيبدأ جهاز آيفون في تسجيل صوتك باستخدام الميكروفون المدمج معه.

عند الانتهاء، انقر على الزر الأحمر (الذي يجب أن يبدو الآن كمربع) مرة أخرى لإيقاف التسجيل. سيقوم التطبيق بحفظه المقطع المسجل بشكل تلقائي.

للاستماع إلى التسجيل، حدد رمز التشغيل الذي يمثله مثلث أبيض (أو مثلث أسود إذا كنت لا تستخدم الوضع الداكن).

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كيفية إعادة تسمية الملف المسجل
لإعادة تسمية التسجيل، انقر فوق اسم التسجيل الذي تقوم بتشغيله حالياً، سيؤدي ذلك إلى جعله قابلاً للتحرير حتى تتمكن من كتابة اسم جديد.

بعد كتابة الاسم، انقر على رجوع (أو أدخل) على لوحة مفاتيح الهاتف على الشاشة لحفظه.

 

كيف تضيف إلى التسجيل الصوتي الخاص بك
للإضافة إلى التسجيل الذي تستمع إليه حالياً، انقر على النقاط الزرقاء الثلاث على يمين اسم التسجيل.

حدد تحرير التسجيل.

تأكد من التمرير حتى نهاية التسجيل، ثم انقر فوق استئناف. إذا كنت لا تريد إضافة شيء ما إلى النهاية، فيمكنك أيضاً التمرير في مكان آخر - مثل البداية أو الوسط إذا كنت ترغب في ذلك.

عند الانتهاء، اضغط على أيقونة الإيقاف المؤقت الممثلة بشريطين، ثم اضغط على تم.

 

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