كيف تحسب خرائط جوجل وقت السفر بدقة؟

الوكيل الإخباري- خرائط جوجل لا تُقدّر وقت السفر عشوائيًا، بل تستخدم مزيجًا من البيانات الحية، والذكاء الاصطناعي، وخوارزميات معقدة لتقديم وقت وصول دقيق جدًا، غالبًا لا يخطئ أكثر من دقيقة أو دقيقتين.

ما الذي تعتمد عليه؟

المعادلة الأساسية: وقت السفر = المسافة ÷ متوسط السرعة.

متوسط السرعة يتغير حسب نوع الطريق، والتاريخ، والوقت.

بيانات مباشرة من ملايين الأجهزة تحدّث الحالة لحظيًا.

تنبؤات حركة المرور تعتمد على بيانات سابقة وأنماط يومية.

خوارزميات مثل Dijkstra وA* تختار أسرع الطرق.



دقة عالية:

تأخذ بعين الاعتبار وسيلة النقل، الحوادث، الطقس، والزحام.

تُعدّل الوقت فورًا إذا تغيرت ظروف الطريق.



النتيجة:

خرائط جوجل تُقدّم واحدة من أدق تقديرات وقت الوصول في العالم، بفضل تحليل لحظي ذكي ومستمر لحركة المرور.