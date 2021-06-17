محطة ابحاث القمر الدولة تضع خططها في التبلور

الوكيل الإخباري - تعمل ناسا مع اليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية على بوابة القمر. وهي بؤرة استيطانية مخطط لها تدور حول القمر مصممة لنقل أطقم رواد الفضاء إلى محطات قاعدة مستقبلية عبر سطح القمر.

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وكانت روسيا، أكبر شريك لناسا في محطة الفضاء الدولية، تجري محادثات مع الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج بوابة القمر قبل أن تتحول إلى خطة محطة أبحاث القمر الدولية الصينية بدلاً من ذلك.



وقالت الصين وروسيا: إن محطة أبحاث القمر الدولية مفتوحة أمام الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالة ناسا.



وأشار نائب المدير العام لوكالة روسكوزموس إلى أن البلدين يعملان أيضًا على إطار قانوني مخصص لاستكشاف القمر، وإن النسخة الأولية من الاتفاقية يجب أن تكون جاهزة بحلول نهاية العام.



وهذا الإطار متأخر حاليًا عن اتفاقيات أرتميس التابعة لوكالة ناسا، وهي وثيقة مماثلة تهدف إلى وضع معايير قانونية لعمليات القمر في إطار برنامج أرتميس.



ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاقات هي تفسير لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تعزز التنسيق السلمي بين الدول عبر القمر.



ويتكون جدول أعمال محطة أبحاث القمر الدولية من ثلاث مراحل. وتتضمن المرحلة الأولى، بين عامي 2021 و 2025، ما لا يقل عن ست مهام روبوتية يتم إطلاقها عبر القمر، مقسمة بالتساوي بين الصين وروسيا. ومن شأن هذه المهام استكشاف مواقع الهبوط عبر القمر في المستقبل وإجراء الاستطلاع العلمي.



وتركز المرحلة التالية، من 2026 إلى 2035، بشكل كبير على البناء. مع تسليم شحنات ضخمة وإنشاء مرافق كاملة في المدار القمري وعلى سطح القمر.



وتبدأ المرحلة النهائية في عام 2036، عندما تبدأ العمليات الروتينية، ويتضمن ذلك البحث والاستكشاف القمري والتحقق من التكنولوجيا ودعم الهبوط البشري عبر القمر وتوسيع الوحدات النمطية والحفاظ عليها إذا لزم الأمر.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

