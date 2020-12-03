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الخميس، 03-12-2020 12:01 م

ميزات جديدة تصل منصات Nintendo الشهيرة للألعاب

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة Nintendo عن إطلاق تحديث جديد لنظام تشغيل منصات الألعاب الخاصة بها، حمل إلى تلك المنصات العديد من الميزات الجديدة.

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وتحمل النسخة الجديدة 11.0.0 من نظام التشغيل إلى المستخدمين شعارا جديدا يدعى Nintendo Switch Online، يمكن من خلاله التعرف على جميع الأخبار الجديدة المتعلقة بالألعاب الإلكترونية المتاحة لمنصات Nintendo.


كما وفر التحديث الجديد للمستخدمين أيضا إمكانية توثيق اللقطات من شاشات منصاتهم، وإرسال تلك اللقطات مع مقاطع الفيديو إلى الهواتف الذكية والحواسب عبر الاعتماد على تقنية رموز QR أو عبر منافذ USB المتصلة بالحواسب.

 


وحسنت Nintendo في نظام التشغيل الجديد إمكانيات منظومة Switch في أجهزتها أيضا، وأضافت 12 رمزا جديدا للمستخدمين، تم تطويرها جميعا بمناسبة الذكرى الـ 35 على إطلاق علامة Super Mario Bros.


ويؤمن التحديث الجديد للمستخدمين أيضا إمكانية ضبط أزرار التحكم بالألعاب والبرامج بالطريقة التي تناسبهم، كما يطرح عليهم إشعارات مستمرة لعرض الألعاب الإلكترونية الجديدة المتوفرة أو أشهر الألعاب التي يستخدمها أصدقاؤهم.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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