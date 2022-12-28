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الأربعاء، 28-12-2022 03:39 م

نصائح لإحكام استعمال سماعات إيربودز

بودز ٥


الوكيل الإخباري - لضمان استخدام مميزة لسماعات إيربودز، عرض موقع ماك رومرز، نصائح لإحكام استخدامها.

1- استخدام Find My
ترتبط أحدث سماعت إيربودز بتطبيق Find My، لذلك إذا سُرقت أو فقدت، يمكن تعقبها بفضله.

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ويمكن ذلك بفضل تشغيل ميزة "Notify when Left Behind” للتنبيه الفوري، عند نسيانها، أو ضياعها.

لتشغيل الميزة، فتح Find My‌، ونقر إيربودز في القائمة، وتبديل إلى خيار "Notify when Left Behind".

2-  الجهاز التلقائي
توفر إيربودز ميزة الاتصال تلقائياً بأي جهاز قيد الاستخدام، لذلك فإنها تنتقل آلياً عند التبديل من آي فون إلى ماك.

وعند رفض التبديل التلقائي يمكن اتباع خطوات بسيطة.

 

التبديل التلقائي
وصل إيربودز بـآيفون.
فتح تطبيق الإعدادات.
ضغط إيربودز أسفل معرف آبل.
ضغط "الاتصال بهذا الجهاز”.
اختيار "عند آخر اتصال بهذا الجهاز” لإيقاف تشغيل التبديل التلقائي، واختيار "تلقائياً” لتشغيله.

3- إعلان الإخطارات
يمكن لإيربودز إعلان الإشعارات الواردة، بما في ذلك الرسائل.

فتح تطبيق الإعدادات.
ضغط  "الإخطارات".
ضغط "إعلان الإخطارات".
تشغيل "إعلان الإشعارات".
بالتبديل إلى "سماعات".

 

4- بطارية إيربودز
لمتابعة عمر بطارية إيربودز، يمكن الاعتماد عليها، إذ يخبر الجهاز نفسه عن مستوى بطاريته بعد وصله بجهاز، ويمكن استخدام "البطارية" على آي فون أو آيباد. وإذا كانت إيربودز متصلة بساعة آبل، فإن مركز التحكم يقدم معلومات عن عمر البطارية.

 

5- استخدم مستشعر القوة للتحكم في التشغيل
إذا قمت بالترقية إلى إيربودز 3 أو إيربودز برو 2، أو إذا كنت جديداً على إيربودز تماماً، فقد لا تكون على دراية بعناصر التحكم المادية.
تحتوي إيربودز 3‌ و إيربودز برو على مستشعر قوة مدمج في الجذع. يمكن استخدام مستشعر القوة للتحكم في تشغيل الوسائط بضغطات مختلفة:

اضغط ضغطة واحدة لتشغيل أو إيقاف الصوت
الضغط الثلاثي للتخطي للخلف
اضغط عند وجود مكالمة، للرد على المكالمة الواردة
اضغط مرتين لإغلاق المكالمة
اضغط مع الاستمرار لتنشيط “سيري”

في إيربودز برو، يمكنك تخصيص ما تفعله إيماءة مستشعر قوة الضغط لفترة طويلة عبر ضبطها على التحكم بالضوضاء أو سيري.

 

6 -  إلغاء الضوضاء



إلغاء الضوضاء ميزة افتراضية في إيربودز برو، و إيربودز برو 2.
بعد توصيل إيربودز برو بـ آي فون”، فتح مركز التحكم. الضغط طويلا لأيقونة مستوى الصوت، وضغط التحكم في الضوضاء.

 

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