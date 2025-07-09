بعد رصد هجمات إلكترونية متقدمة.. 6 قواعد أمنية جديدة لمستخدمي جي ميل

الوكيل الإخباري- أصدرت غوغل، بالتعاون مع شركات أمنية، تحذيرًا عاجلًا بعد رصد موجة هجمات إلكترونية متطورة تستهدف حسابات "جي ميل"، مستغلة ثغرات في طرق تسجيل الدخول القديمة.

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ويُعتقد أن قراصنة مدعومين من جهات روسية يقفون وراء الهجمات، التي بدأت برسائل تصيّد انتحلت هوية مسؤولين رسميين.



ورغم الحماية المتقدمة، دعت شركات الأمن السيبراني، وعلى رأسها "Malwarebytes"، المستخدمين لاتباع 6 قواعد أساسية لحماية حساباتهم:

تجنب استخدام "كلمات مرور التطبيقات" إلا للضرورة القصوى، والاعتماد على التطبيقات الحديثة التي تدعم المصادقة الثنائية.

تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) ويفضّل استخدام تطبيقات مثل Google Authenticator أو مفاتيح أمان مادية بدلاً من الرسائل النصية.

الحذر من رسائل التصيّد الاحتيالي، والتوعية بأساليب الخداع المستخدمة للحصول على كلمات المرور.

تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بانتظام وتفعيل التحديثات التلقائية كلما أمكن.

التحقق من الجهات المرسلة قبل مشاركة أي بيانات حساسة، خصوصًا إذا طُلب ذلك عبر البريد أو الرسائل.

مراجعة إعدادات الأمان في حساب غوغل بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود تطبيقات أو أجهزة غير مألوفة تمتلك صلاحيات الدخول.



الخبراء حذروا من أن هذه الهجمات قد تتوسع لتشمل المستخدمين العاديين، ما يجعل الالتزام بهذه القواعد ضرورة لحماية البيانات الشخصية.