ما لم يخبرك به صانعو ChatGPT.. الجانب المظلم الذي قد يقتلك في صمت!

وسُجلت حالات مروعة، أبرزها قصة شاب مصاب بالفصام انتحر بعد تفاعله المهووس مع شخصية افتراضية. كما اضطرت جمعية أمريكية إلى إيقاف روبوت علاجي قدّم نصائح ضارة لمرضى اضطرابات الأكل.
ويحذر خبراء من أن هذه التقنيات، رغم انتشارها، قد تعزز الأوهام والانفصال عن الواقع لدى الفئات الضعيفة نفسياً، ما يستدعي رقابة صارمة عند استخدامها في مجالات الصحة النفسية.
24
-
أخبار متعلقة
-
بعد رصد هجمات إلكترونية متقدمة.. 6 قواعد أمنية جديدة لمستخدمي جي ميل
-
أمازون تطلق تحذيراً عاجلاً.. لا تنقر على هذا الرابط قد يكلفك حسابك البنكي
-
راتبه عشرات ملايين الدولارات.. زوكربرغ يوقع مع "عقل أبل"
-
المنافسة بين "ثريدز" و"إكس" تشتعل
-
"ميتا" تجند رئيس الذكاء الاصطناعي في "أبل"
-
ما فائدة الثقب الصغير بجوار عدسات كاميرا هواتف آيفون؟
-
تجنب الدفع الزائد.. كيف تشتري اللابتوب الأنسب لك؟
-
مايكروسوفت تُغلق عملياتها المباشرة في باكستان بعد 25 عاما