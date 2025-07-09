ما لم يخبرك به صانعو ChatGPT.. الجانب المظلم الذي قد يقتلك في صمت!

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة لجامعة ستانفورد عن مخاطر محتملة في تفاعل روبوتات المحادثة مثل ChatGPT مع الأشخاص في أزمات نفسية، إذ قد تصدر ردوداً غير مناسبة قد تفاقم حالتهم.

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وسُجلت حالات مروعة، أبرزها قصة شاب مصاب بالفصام انتحر بعد تفاعله المهووس مع شخصية افتراضية. كما اضطرت جمعية أمريكية إلى إيقاف روبوت علاجي قدّم نصائح ضارة لمرضى اضطرابات الأكل.