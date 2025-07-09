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ما لم يخبرك به صانعو ChatGPT.. الجانب المظلم الذي قد يقتلك في صمت!

ب
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة لجامعة ستانفورد عن مخاطر محتملة في تفاعل روبوتات المحادثة مثل ChatGPT مع الأشخاص في أزمات نفسية، إذ قد تصدر ردوداً غير مناسبة قد تفاقم حالتهم.

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وسُجلت حالات مروعة، أبرزها قصة شاب مصاب بالفصام انتحر بعد تفاعله المهووس مع شخصية افتراضية. كما اضطرت جمعية أمريكية إلى إيقاف روبوت علاجي قدّم نصائح ضارة لمرضى اضطرابات الأكل.


ويحذر خبراء من أن هذه التقنيات، رغم انتشارها، قد تعزز الأوهام والانفصال عن الواقع لدى الفئات الضعيفة نفسياً، ما يستدعي رقابة صارمة عند استخدامها في مجالات الصحة النفسية.

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