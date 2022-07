هكذا تحمين أطفالك من الإعلانات غير المرغوبة على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - وسط الانتشار الكبير للمواقع الترفيهية، والمنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، يخشى الآباء على أطفالهم خطورة المواقع المسيئة وظهور الإعلانات الإباحية التي تخدش براءتهم.

وتوفر بعض المنصات ضمن موادها الترفيهية بعض الإعلانات التي قد لا تكون مناسبة للأطفال في أعمارهم الفتية.



تشير خبيرة علم النفس والاجتماع، منيرة صالح، إلى أن سبب وجود الإعلانات المسيئة على المواقع الرقمية والمنصات، يعود إلى استهداف بعض الشركات للسوق العربي، لذلك تستخدم واحدة من أكبر المنصات حول العالم.

وتأسف صالح لعدم وجود حل نهائي للتخلص من تلك الإعلانات، فتقول: "لكن هناك خطوات يجب أن يتبعها الآباء لحماية أطفالهم من مثل هذه الإعلانات، من بينها تنزيل بعض التطبيقات التي يمكن استخدامها لحجب الإعلانات، مثل يوتيوب كيدز، لأن الإعلانات التي تظهر عليه آمنة ومناسبة للأطفال، بحسب تصريحات ممثلين عن (غوغل)". وتضيف: "يعتبر ضمان سلامة الأطفال عند اتصالهم بالإنترنت مسؤولية كل الآباء والأمهات، لذلك يبحث أولياء الأمور دائماً عن الوسائل التي تمكنهم من حماية أطفالهم".

بدوره، ينصح خبير المواقع والتصميم، عيسى مسلم، الآباء الراغبين في أن يكون أطفالهم قادرين على تصفح الإنترنت من دون أي قلق، باتباع بعض الخطوات، ومن أهمها:

· كيف يمكن حجب المواقع غير المرغوبة عند البحث عبر "غوغل"؟



يمكن للأطفال العثور على المحتويات غير اللائقة بشكل سهل عند تصفح الويب، ولحسن الحظ هناك حل بسيط جداً لهذه المشكلة، وذلك عبر اتباع ما يلي:

1. فتح إعدادات بحث غوغل "Search Settings".

2. التأكد من فحص خيارات "Filter explicit results" أو "Safe Search".

وإذا كان لديكم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل ويندوز، فستتمكنون أيضاً من تقييد تصفح الويب من خلال إعداد "Family Security".

ويتيح تحديد خيار "Only websites on the allowed list" اختيار المواقع التي تسمح للأطفال بتصفحها والدخول إليها.

