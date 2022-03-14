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الإثنين، 14-03-2022 11:42 ص

هيئة الرقابة الروسية تضع إنستغرام على قائمة المواقع ذات الوصول المحدود في روسيا

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الوكيل الاخباري-أضافت الهيئة الفدرالية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات والإعلام "روس بوتريب نادزور" موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى قائمة المواقع المحدودة في روسيا.

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جاء ذلك في بيان الهيئة وفقاً لقرار المدعي العام الصادر في 11 مارس الجاري، بعد أن قامت شركة "ميتا" التي تدير مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" بالرفع المؤقت لحظر دعوات العنف والكراهية على الشبكتين الاجتماعيتين ضد الجيش الروسي. وكان مكتب المدعي العام قد رفع دعوى قضائية للمطالبة بالاعتراف بـ "ميتا" كمنظمة متطرفة، وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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