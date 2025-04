وكالة الفضاء الأوروبية تختبر تقنيات جديدة لمركبات الفضاء

الوكيل الإخباري-

أعلنت صحيفة "European Spaceflight" أن وكالة الفضاء الأوروبية تختبر تقنيات جديدة ستُستخدم لإمداد المركبات الفضائية بالطاقة.وجاء في منشور للصحيفة: "أكملت وكالة الفضاء الأوروبية اختبار منظومة إمداد الطاقة (AVUM Life Extension Kit - ALEK) المخصصة لمركبات (Space Rider) الفضائية... هذه المنظومة ستمدّ المركبات الفضائية بالطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية التي طوّرتها شركة (Leonardo)".وأضاف المنشور: "خضعت المنظومة لاختبارات تحمّل الاهتزازات والصدمات في منشأة مركز أبحاث وتكنولوجيا الفضاء الأوروبي (ESTEC) بهولندا. وأظهرت الاختبارات أنها تتمتع بجاهزية ممتازة، ويمكن استخدامها مع المركبات الفضائية التي سيحملها صواريخ (Vega C) إلى الفضاء.ومن المُخطَّط أن تُرسل هذه المنظومة في المستقبل إلى شركة (Avio) الإيطالية لإدخال بعض التعديلات عليها".وأشارت صحيفة "European Spaceflight" في يناير الماضي إلى تسليم الوحدة الخاصة بمركبات (Space Rider) الفضائية الأوروبية إلى هولندا لإخضاعها للاختبارات هناك.كما ذكرت الصحيفة في فبراير أن شركة (Avio) الإيطالية اختبرت محركًا يعمل بوقود الهيدروجين، من المقرّر استخدامه مستقبلاً مع صواريخ (Vega C) الفضائية الأوروبية.وتبعًا للمعلومات المتوفرة، فإن وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لإطلاق مركبات Space Rider على متن صواريخ Vega C الفضائية، لكن هذه العملية لن تتم حتى عام 2027.