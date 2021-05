يحمل هذه الميزة .. غوغل تفتتح أول متجر لمنتجاتها في العالم

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية، الخميس، عن افتتاح متجرها الأول للبيع بالتجزئة، وهو يشرع أبوابه للزائرين في مدينة نيويورك الأمريكية خلال فصل الصيف.

ويتواجد المتجر الجديد في تشيلسي، كجزء من حرم "غوغل" في ذلك الحي (يوجد مقر الشركة في نيويورك بالفعل)، وسيعرض مجموعة متنوعة من منتجات عملاقة التكنولوجيا الأمريكية وبيعها، مثل هواتف "بيكسل" الذكية وأجهزة "نيست" المنزلية الذكية وأجهزة تتبع "Fitbit" و"Pixelbooks" وغيرها من المنتجات، بحسب بيان رسمي.



وسيتمكن الزبائن من طلب المنتجات من خلال متاجر "غوغل" عبر شبكة الإنترنت، واستلامها شخصيا في الموقع الفعلي لمتجر "غوغل".

It’s Google in real life. Where helpfulness, possibility and invention come together in the heart of a city that embodies all of those qualities and more.



That’s why the new Google Store is opening @ 15th and 9th in New York City. Come say 👋 this summer.