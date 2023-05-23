آليات الاحتلال تتوغل وسط أعمال تجريف في غزة

الوكيل الإخباري- توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق رصاص وقنابل الغاز السام.



وأفاد مصدر، بأن عددا من الآليات العسكرية انطلقت من موقع "كيسوفيم" جنوب شرق مدينة دير البلح على الشريط الحدودي، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية، وسط أعمال تجريف وإطلاق رصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل دخانية.



يشار إلى أن آليات الاحتلال تتعمد بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

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