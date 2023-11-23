أبو عبيدة: استهدفنا 335 آلية عسكرية منذ بدء التوغل البري في غزة

الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري في غزة.

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وقال في كلمة صوتية له، مساء اليوم الخميس، إنه تم استهداف 33 آلية خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأضاف أن المجاهدون نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو، لافتا إلى قتل ما لا يقل عن 5 من الجنود الإسرائيليين في منطقة التوام حيث تم إيقاع هذه القوة في كمين وانسحبوا بسلام.

وأشار أبو عبيدة إلى أن أحد المجاهدين هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى وعاد إلى عقدته القتالية.

وبيّن أن كل المؤشرات التي يراها المجاهدون في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة.



ولفت إلى أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي.



وشدد على أن المقاومة جاهزة للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.



وشدد أن ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا.



ودعا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة.

