الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال غرب غزة

الملك: نقف مع مصر "في خندق واحد".. والموقف سيخلده التاريخ

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854

عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا بمخيم جباليا

أبو عبيدة: استهدفنا 335 آلية عسكرية منذ بدء التوغل البري في غزة

الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو الذي يجري تداوله لدهس أحد رقباء السير

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

القسام تكشف تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

قطر: الهدنة في غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا

عاجل

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854

الخميس، 23-11-2023 07:33 م

أبو عبيدة: استهدفنا 335 آلية عسكرية منذ بدء التوغل البري في غزة

QALjJNEVNvYze8c2uXA0zALHu6tINkLvnF0bh2v6


الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن استهداف 335 آلية عسكرية صهيونية منذ بدء التوغل البري في غزة.

اضافة اعلان

 

وقال في كلمة صوتية له، مساء اليوم الخميس، إنه تم استهداف 33 آلية خلال الـ72 ساعة الماضية.

 

وأضاف أن المجاهدون نفذوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة عدة عمليات نوعية أوقعت قتلى في قوات العدو، لافتا إلى قتل ما لا يقل عن 5 من الجنود الإسرائيليين في منطقة التوام حيث تم إيقاع هذه القوة في كمين وانسحبوا بسلام.

 

وأشار أبو عبيدة إلى أن أحد المجاهدين هاجم 8 جنود شرق مستشفى الرنتيسي بحي الشيخ رضوان وأرداهم قتلى وجرحى وعاد إلى عقدته القتالية.

 

وبيّن أن كل المؤشرات التي يراها المجاهدون في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة.


ولفت إلى أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي.


وشدد على أن المقاومة جاهزة للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.


وشدد أن ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا.


ودعا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-11-23 at 9.45.08 PM

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستأنف القتال بعد الهدنة

WhatsApp Image 2023-11-23 at 9.08.46 PM

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال غرب غزة

ر

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 14854

65266e244236044c2c339c75

عشرات الشهداء والجرحى إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأونروا بمخيم جباليا

655f82334c59b710f11807db

السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر خط أحمر

جيش اس

حزب الله: المقاومة قتلت 4 جنود إسرائيليين

أخبار متعلقة
1698411583417

الصليب الأحمر: أدخلنا فريقا طبيا وخبراء وشاحنات إغاثة إلى غزة

653b93bc423604362e6634fd

"اليونسكو" تدعو إلى وقف الاعتداءات على المباني التعليمية في غزة

6538f3fd4236044f587f9f89

صحيفة أمريكية: أسلحة مخصصة لأوكرانيا.. تذهب لإسرائيل

6538fee7423604539f23aa37

الكويت لمجلس الأمن: فشلتم في وقف انتهاكات إسرائيل

6538c1d34236044f587f9f46

ممثل باكستان بالأمم المتحدة: كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ليس إرهابا

6538b0054c59b73df820a382

"نحن على الجبهة وهو في ميامي".. انتقادات لاذعة لنجل نتنياهو