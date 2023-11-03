أبو عبيدة : هذا ما يحدث على أرض المعركة



الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إنه بعد 27 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصل مجاهدونا التصدي لقوات الاحتلال في جميع المحاور في غزة.



وأضاف في كلمة متلفزة، "دمرنا كتيبة دبابات كاملة خلال ال٤٨ ساعة الماضية.. ولا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا.. دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات.



وزاد: "دمّر مقاتلونا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، اليوم، وأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو" .

اضافة اعلان