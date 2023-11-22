نتنياهو: الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب في غزة ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف.



وقال نتنياهو إنه يشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المختطفين في غزة.

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وأضاف أننا نعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل.



وأشار نتنياهو إلى أن إعادة المخطوفين مهمة مقدسة لكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف دائما بوسائل عسكرية.



وبيّن أن إسرائيل تستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المختطفين في غزة.



وأوضح أن الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين.



وتابع أن الصليب الأحمر سيُسمح له بزيارة الرهائن المتبقين في غزة.