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غوتيريش يعرب عن قلق بالغ إزاء امتداد الصراع في غزة إقليميا

الجمعة، 29-12-2023 08:48 م

أسيرة إسرائيلية سابقة تفضح جيش الاحتلال

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الوكيل الاخباري - قالت أسيرة إسرائيلية أطلقتها حركة "حماس"، إن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجازهم في غزة.

وذكرت الأسيرة هاجر بروديتش، للقناة "12" الإسرائيلية: "قصفوا (الجيش) مبنى قريبا من المكان الذي كنا فيه، وتفجرت جميع النوافذ وسقطت الجدران".

وتابعت بروديتش (40 عاما) التي كانت أسيرة في غزة مع أولادها: "بأعجوبة، خرجنا نحن الخمسة بإصابات طفيفة".

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وأردفت: "يوم الاثنين، 9 أكتوبر/ تشرين الأول، قام الجيش الإسرائيلي بقصفنا، وكان طوال الوقت يقصف بالقرب منا".

 

وزادت: "أدركت عندما عدت (من غزة) أننا لم نكن على الإطلاق الأولوية الأولى لحكومة إسرائيل، وإنما كان الأمر الأول هو هزيمة حماس ومن ثم إعادة المختطفين".

 

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