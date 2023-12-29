أسيرة إسرائيلية سابقة تفضح جيش الاحتلال

الوكيل الاخباري - قالت أسيرة إسرائيلية أطلقتها حركة "حماس"، إن الجيش الإسرائيلي قصف أماكن احتجازهم في غزة.



وذكرت الأسيرة هاجر بروديتش، للقناة "12" الإسرائيلية: "قصفوا (الجيش) مبنى قريبا من المكان الذي كنا فيه، وتفجرت جميع النوافذ وسقطت الجدران".



وتابعت بروديتش (40 عاما) التي كانت أسيرة في غزة مع أولادها: "بأعجوبة، خرجنا نحن الخمسة بإصابات طفيفة".

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وأردفت: "يوم الاثنين، 9 أكتوبر/ تشرين الأول، قام الجيش الإسرائيلي بقصفنا، وكان طوال الوقت يقصف بالقرب منا".

وزادت: "أدركت عندما عدت (من غزة) أننا لم نكن على الإطلاق الأولوية الأولى لحكومة إسرائيل، وإنما كان الأمر الأول هو هزيمة حماس ومن ثم إعادة المختطفين".