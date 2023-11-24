الجمعة 24-11-2023
الوكيل الاخباري
 

أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

إجراءات من الاحتلال للإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً

الاحتلال فجر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء في غزة

الكسواني: 5 آلاف مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

أبو حمزة: سرايا القدس تلتزم بالهدنة ما التزم بها العدو

الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

مسيرات حاشدة في محافظات المملكة نصرة لقطاع غزة - صور

الخارجية الفلسطينية تدين اعدام الاحتلال الإسرائيلي طفلًا جنوب نابلس

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا وطولكرم

الاحتلال يعتدي على المصلين بالقدس المحتلة

عاجل

أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

الجمعة، 24-11-2023 02:48 م

إجراءات من الاحتلال للإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً

101


الوكيل الإخباري - قالت وسائل قناة الجزيرة، إن سلطات السجون الإسرائيلية، أنهت إجراءات الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً، بينهم 24 امرأة.اضافة اعلان


وبينت أنه تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله، تمهيداً للإفراج عنهم.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية -التي بدأت صباح اليوم الجمعة - إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1700828444535

وفد من الجامعة العربية يزور معبر رفح

wu5Mj

أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

main_image65376eab71de3

الاحتلال فجر قبل انسحابه مرافق مستشفى الشفاء في غزة

1700825137132

الكسواني: 5 آلاف مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

01

أبو حمزة: سرايا القدس تلتزم بالهدنة ما التزم بها العدو

Screenshot 2023-11-24 031817

الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة

أخبار متعلقة
655fa2304236043679763eb2

محمود عباس يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا

d4dd2171-b299-45ce-8d42-1e49d1759133

الكرملين: الهدنة الإنسانية السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية مستدامة

385505

بوريل يدعو لهدنة فورية ومستدامة في غزة

33

الرئيس الإسرائيلي: لن نترك فراغا في غزة

3

المستشار الألماني يعارض وقف إطلاق النار في غزة

1

تطورات الهدنة الانسانية في غزة