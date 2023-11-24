إجراءات من الاحتلال للإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً

الوكيل الإخباري -
قالت وسائل قناة الجزيرة، إن سلطات السجون الإسرائيلية، أنهت إجراءات الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً، بينهم 24 امرأة.اضافة اعلان
وبينت أنه تم نقل الأسرى إلى سجن عوفر غرب مدينة رام الله، تمهيداً للإفراج عنهم.
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية -التي بدأت صباح اليوم الجمعة - إطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
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