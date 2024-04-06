إسرائيل ترهن إرسال وفدها للقاهرة برد "إيجابي" من حماس

الوكيل الاخباري - قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، إن الحكومة رهنت إرسال وفد برئاسة رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع لمحادثات صفقة التبادل في القاهرة، برد وصفته بـ"الإيجابي" من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

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ولم توضح الإذاعة طبيعة الرد "الإيجابي" الذي تتوقعه تل أبيب من حماس، غير أن إسرائيل رفضت سابقا خلال المفاوضات في الدوحة والقاهرة مطالب الحركة بعودة النازحين غير المشروطة إلى شمال القطاع، والانسحاب الكامل من غزة، والوقف الدائم لإطلاق النار.



وأوضحت الإذاعة الرسمية أن الحكومة الإسرائيلية لم تقرر بعد إيفاد وفدها برئاسة رئيس الموساد لمباحثات الأسرى التي تبدأ غدا الأحد في القاهرة، وأضافت أنه إذا ما تقرر إرسال الوفد، فسيتم ذلك بعد غد الاثنين.



ومن المتوقع وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لعقد مباحثات المفاوضات المستمرة بوساطة قطرية مصرية، كما ذكرت تقارير إعلامية أمس الجمعة أنه من المتوقع أن تبدأ المباحثات غدا الأحد بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز.



ضغط للتوصل إلى تسوية

من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل لتسوية مع حماس بشأن عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع.



فيما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على وقف إطلاق النار، وأن يوسّع صلاحيات وفد التفاوض.



وأوضح بايدن لنتنياهو أنه إذا لم يوافق على وقف إطلاق النار، فستتغير العلاقات بشكل كبير، وفق الشبكة الأميركية.



من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة قولها إن نتنياهو قال إنه ستكون هناك إجراءات جديدة فيما يتعلق بالجانب الإنساني في غزة، وبالتالي لا حاجة لوقف القتال.

