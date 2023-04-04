الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 04-04-2023 12:39 ص

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا

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الوكيل الاخباري - أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز السام المسيل للدموع مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الطواقم الطبية العاملة في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن المواجهات مع الاحتلال في بيتا أسفرت عن إصابة بالرصاص المعدني باليد جرى نقلها لمستشفى رفيديا في مدينة نابلس، و15 إصابة جراء استنشاق الغاز، وتم تقديم العلاج لها ميدانيا.

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