إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل

الوكيل الاخباري - أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق، مساء الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية وسط مدينة الخليل وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".



وذكرت الوكالة أن "قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز صوب الشبان ما تسبب بإصابة أحدهم بعيار معدني في قدمه، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

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