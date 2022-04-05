الاحتلال يعتقل شابا من مدينة الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة الخليل، وفتشت منازل بالمحافظة.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب أنس سليم الحرباوي (17عاما)، كما فتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها خرابا، في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، عرف من أصحابها المواطن أمير إبراهيم عبد الله مسالمة، كما حطمت زجاج مركبة على مدخل الخليل الشمالي "جسر حلحول".



وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، و مداخل بلدات سعير و يطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفا