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الأحد، 03-04-2022 01:12 م

إصابة عامل بحروق وآخرين بالاختناق خلال مطاردة الاحتلال لهم غرب الخليل

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الوكيل الإخباري-أصيب عامل بحروق وعدد آخر بالاختناق، اليوم الأحد، خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم جنوب الخليل.

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وأفاد مراسل وفا بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين على حاجز الظاهرية "ميتار" أطلقوا قنابل الصوت صوب العمال بعد مطاردتهم، ما أدى لإصابة عامل بحروق جراء إصابته بقنبلة صوت نقل إثرها إلى المستشفى، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.  


وفي السياق ذاته، ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال طاردت العمال بالقرب من جدار الفصل العنصري غرب الخليل، ووضعت سواتر ترابية وأسلاكا شائكة على الفتحات التي يعبر منها العمال إلى داخل أراضي الـ48.

 

وفا

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