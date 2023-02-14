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إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

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الثلاثاء، 14-02-2023 08:29 ص

إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

اسعاف 5


الوكيل الإخباري - أصيب شاب، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

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وأفادت مصادر في الهلال الأحمر لـ"وفا"، بأن الشاب محمود ماجد العايدي أصيب بالرصاص الحي في الرأس وإصابته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.
ووفقا لمدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني أحمد رجا الخطيب (45 عاما) بعد مداهمة منزله، وخلال ذلك أصيب نجله رجا في الساق جراء نهشه من كلب بوليسي أطلقه الجنود.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا بأعداد كبيرة وانتشرت في كافة أرجائه، كما حاصرت منزل أحد الفلسطينيين.

 

وفا


 




 

 


 

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