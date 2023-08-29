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الثلاثاء، 29-08-2023 09:19 ص

إصابة شاب بجروح والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب، اليوم الثلاثاء، عامل بجروح والعشرات بالاختناق جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على العمال في منطقة حاجز "إيال" شمال مدينة قلقيلية.

وأوضحت مصادر، أن عاملا أصيب بجروح بعد اعتداء شرطة الاحتلال عليه قرب الحاجز المذكور، كما أصيب عشرات العمال بالاختناق بعد أن أطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم.

وقالت المصادر: إن مئات العمال الفلسطينيين أغلقوا صباح اليوم جزءا من شارع 55، رفضا لسحب شرطة الاحتلال الحافلات التي تقلهم إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48.

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال استنفرت قواتها خلف الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، بعد إغلاق العمال لجزء من شارع 55.

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وفا


 




 

 


 

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