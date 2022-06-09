الخميس 09-06-2022
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الخميس، 09-06-2022 08:25 ص

إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

احتلال 99


الوكيل الإخباري - أصيب فجر اليوم الخميس، شاب برصاص الاحتلال، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

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وذكرت مصادر أمنية، لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية في مدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى اندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حي إسكان الزهراء في حي المعاجين، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.


واكدت المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب المدينة واعتقلت الشاب أمير باسل الهندي.


 




 

 


 

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