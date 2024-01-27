السبت 27-01-2024
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صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحة غزة: 174 شهيدا حصيلة المجازر الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت، 27-01-2024 01:24 م

إيران تعلق على قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

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الوكيل الإخباري- اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، دليل على الجرائم الدولية التي تحدث في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إنه "على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، جاء متأخرا إلا أنه دليل على الواقع المرير الذي يحدث في القطاع، وبمثابة مثال على الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية".

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وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.


 




 

 


 

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