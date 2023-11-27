ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام رسالة لإحدى المحتجزات اللواتي كن في قطاع غزة موجهة إلى مجاهدي وقيادة كتائب القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز قبيل الإفراج عنها في صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية.

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وجاء في الرسالة: "للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غدا لكنني أشكركم من أعماق قلبي على انسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا كنتم لها مثل الأبوين دعوتموها إلى غرفتكم في كل فرصة أرادتها".

وقالت الأسيرة دنيال" هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء وإنما أحباب حقيقيون جيدون".

وعبرت الأسيرة عن امتنانها للتعامل الإنساني لكتائب القسام معها ومع ابنتها خلال فترة الاحتجاز، حيث قالت إن "ابنتها اعتبرت نفسها ملكة في غزة".

وتاليا نص الرسالة:



