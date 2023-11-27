الإثنين 27-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حماس: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول

بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني كامل" في غزة

مسؤول قطري: نركز على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية

البنك المركزي الإسرائيلي: تأثير سلبي ملحوظ على اقتصادنا خلال الأسابيع الأولى من الحرب

رويترز: إسرائيل ستوافق على يوم إضافي من الهدنة مقابل كل 10 محتجزين

خلال أيام الهدنة .. الاحتلال يعتقل 260 فلسطينيا في الضفة الغربية

استشهاد محمد حمادة الناطق الرسمي باسم حماس عن القدس المحتلة

عاجل

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

الإثنين، 27-11-2023 07:56 م

ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة.. رسالة من محتجزة محررة في صفقة التبادل لكتائب القسام - صورة

e9459af3-oqab4hoc22b47y5wkcfshj


الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام رسالة لإحدى المحتجزات اللواتي كن في قطاع غزة موجهة إلى مجاهدي وقيادة كتائب القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز قبيل الإفراج عنها في صفقة التبادل ضمن التهدئة الإنسانية.

اضافة اعلان

 

وجاء في الرسالة: "للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة يبدو أننا سنفترق غدا لكنني أشكركم من أعماق قلبي على انسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه ابنتي إميليا كنتم لها مثل الأبوين دعوتموها إلى غرفتكم في كل فرصة أرادتها".

 

وقالت الأسيرة دنيال" هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء وإنما أحباب حقيقيون جيدون".

 

وعبرت الأسيرة عن امتنانها للتعامل الإنساني لكتائب القسام معها ومع ابنتها خلال فترة الاحتجاز، حيث قالت إن "ابنتها اعتبرت نفسها ملكة في غزة".

 

وتاليا نص الرسالة:

 


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
٧

حماس: نأمل أن نتمكن من تمديد الهدنة مدة أطول

WhatsApp Image 2023-11-25 at 10.14.14 PM

الصحة العالمية: استئناف العمليات العسكرية في غزة يعني استئناف الخسائر والمعاناة

428623

قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في غزة ليومين

ل

غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني كامل" في غزة

6564a91f4236041ce111fb48

نتنياهو يرجح استمرار تطبيع العلاقات مع السعودية بعد الانتهاء من الحرب

9

مسؤول قطري: نركز على الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع نشوب حرب إقليمية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-11-26 at 2.14.59 AM

مشاهد من تسليم كتائب القسام الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب إلى الصليب الأحمر - فيديو

65621b4dbd4db

كتائب القسام: سلمنا 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و7 من حملة الجنسيات الأجنبية

348428017060

أبو عبيدة: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

1020232910584616751326

كتائب القسام تحذر - بيان

main_image653e69607ac9c

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

1697209873342

البرلمان العربي يدعو للتكاتف بالمحافل الدولية لوقف العدوان على غزة