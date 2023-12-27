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المقاومة: تسليم الاحتلال جثامين الشهداء وهي متحللة ومشوهة جريمة حرب

الأربعاء، 27-12-2023 01:02 ص

الدويري: المقاومة ليس أمامها سوى التعامل من تحت الأرض

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري، إن تزايد الأكمنة التي توقع فيها المقاومة قوات الاحتلال في قطاع غزة، يتماشى مع طبيعة الحرب غير المتناظرة، لأن المقاتلين الفلسطينيين يدركون أنهم يواجهون أحد أقوى الجيوش من حيث الآليات والتقنيات العسكرية.

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وأضاف الدويري أن المقاومة ليس أمامها سوى التعامل من تحت الأرض في مواجهة نحو 17 لواء حُشدت داخل وعلى حدود مساحة جغرافية ضيقة جدا، قياسا بهذا الكم من القوات.


وبين أن الأنفاق التي تكتشفها "إسرائيل" وتعرضها للإعلام "هي أنفاق خدمية، وليست قتالية".


ووصف الخبير العسكري ما تفعله المقاومة بـ"القراءة الصحيحة لميدان المعركة"، وأن كتائب القسام تدير المعركة بنجاح، ووفق فهمها لعقيدة الخصم القتالية.


وذهب الدويري إلى القول، إن مجريات المعركة تشي بوجود تغذية استخبارية (إلكترونية أو غير إلكترونية) للمقاومة تساعدها على اتخاذ قرارات حرب صحيحة.
وقال الدويري إن حالة الدمار التي صنعتها إسرائيل في غزة منحت المقاومة فرصة القتال من مسافة صفر، وفق الدويري.


وخلص الخبير العسكري إلى أن حفاظ المقاومة على أدائها الميداني ينفي ما تقوله "إسرائيل" بشأن القضاء على 30% من عناصر القسام. الجزيرة نت 

 




 

 


 

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