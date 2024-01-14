ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23968 شهيداً

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت لتصل إلى 23968 شهيداً و 60582 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وأضاف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنه بعد 100 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة تعمد الاحتلال مسح الأحياء السكنية بعوائلها.



وأشار إلى أنه بعد 100 يوم من العدوان تعمد الاحتلال تدمير المنظومة الصحية وبنيتها التحتية، واستهدف 337 كادر صحي واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية.

وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة وتدمير 121 سيارة اسعاف.



وأوضح أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و 265 مصاباً، خلال 24 ساعة



وأكد القدرة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 100 يوم أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، وأجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية .