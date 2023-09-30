استشهاد شاب متأثرا بجروحه الخطيرة برصاص الاحتلال في البيرة

الوكيل الاخباري- استشهد الشاب محمد جبريل رمانة، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة.

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وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية.



وأفادت مصادر، بأن جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما.

وفا